Робертсон пошутил над вызовом его и Адриана на допинг-тест после проигрыша «Атлетико»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в автобиографии вспомнил, как его и вратаря Адриана вызвали на допинг-тест после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



Напомним, после проигрыша в первой встрече (0:1) мерсисайдцы сумели отыграть отставание, а в концовке основного времени были близки к решающему голу, однако Робертсон попал в перекладину. В начале дополнительного времени красные всё же забили второй мяч, однако впоследствии «матрасники» совершили камбэк и выиграли со счётом 3:2. В эпизоде с первым голом мадридцев грубую ошибку совершил Адриан.



«После матча я был разочарован и истощён. Последнее, чего я хотел в тот момент, это отправиться на допинг-тест. Док Энди Мэйси похлопал меня по плечу и сказал, что выбор пал на нас с Адрианом. Вспоминая, как я не реализовал стопроцентный момент, а Адриан совершил роковую ошибку, я не видел особого смысла в том, чтобы проверять, не принял ли кто-то из нас что-нибудь для лучшего выступления», — приводит фрагмент из книги Goal.com.

Робертсон: предпочёл бы, чтобы Месси не приближался к АПЛ