Серхио Регилон проходит медицинское обследование для перехода в «Тоттенхэм»

Левый защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в «Тоттенхэм». Стороны уже пришли к соглашению по трансферу 23-летнего испанца. После завершения процедуры игрок отправится в Лондон, чтобы подписать контракт со «шпорами», сообщает Sky Sports. По информации источника, Гарет Бэйл также будет проходить медицинское обследование в Мадриде.
Серхио Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Сезон-2019/2020 левый защитник провёл в «Севилье» на правах аренды. Испанец провёл 38 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт игрока со «сливочными» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Регилона в € 25 млн.
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