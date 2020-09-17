Силкин: обстановка между Россией и Грузией будет мотивацией для «Локо» в матче с «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги Европы между бело-голубыми и тбилисским «Локомотивом».



«В этом году «Динамо» играет непредсказуемо. Бывает, что вытягивает трудные матчи, а потом лёгкие проигрывает. Мы и «Локомотив» грузинский не знаем. Допускаю ли поражение? Шансы сегодня 50 на 50, потому что грузины играют дома. В Грузии всегда были техничные футболисты, сильные индивидуально. На своём поле будут всегда стараться пройти дальше.



В связи с накалённой обстановкой не боюсь за наших футболистов. Это футбол, есть правила, судят французы. Что бы вокруг ни происходило, футбол ни при чём. Грузины, конечно, будут стараться, для них как для бывшей республики Союза накалённая обстановка между Россией и Грузией будет определённой мотивацией. Но обе команды выйдут решать задачу выхода в следующий этап. Тренерский штаб «Динамо» готовит команду и ставит во главу угла результат, а не провокации. Но спорт без провокаций не обходится, вспомним финалы чемпионата мира. Такое было, есть и будет, всё зависит от людей, но нужно выходить и играть в футбол», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 17 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск.