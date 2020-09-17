Энрике Сетьен подаст в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен опубликовал заявление, в котором говорится, что он будет подавать в суд на каталонский клуб, сообщает Football Espana.

«Барселона» официально оформила увольнение Сетьена только на этой неделе, через месяц после того, как он был освобождён от своих тренерских обязанностей. Адвокаты Сетьена потребуют от клуба € 4 млн в качестве компенсации. В заявлении Сетьена говорится, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу никогда не сообщал ему об условиях увольнения, не говоря о том, чтобы урегулировать вопрос с отставкой.

В конце августа выяснилось, что «Барселона» официально ещё не уволила Сетьена. Для подтверждения отставки тренер отправлял в клуб бюрофакс, и решение по нему теперь должно быть принято в зале суда.

17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.



Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».