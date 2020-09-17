Матч «Риги» в Лиге Европы прерван из-за проблем со стадионом

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийской «Ригой» и сан-маринским «Тре Фиори» (0:0, первый тайм) прерван из-за проблем со стадионом, сообщает «Твиттер» LV_Futbols.

Сначала на стадионе «Сконто» частично погас свет. После этого на верхнем ярусе арены разбилось стекло, осколки которого упали рядом со скамейкой запасных. После долгой паузы встреча была прервана. Отмечается, что причиной проблем со стадионом мог стать штормовой ветер.

Матч в Риге прерывался дважды — на 8-й и 23-й минутах, сообщает пресс-служба УЕФА.

11 сентября в «Риге» сообщили, что главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. В матче с «Тре Фиори» команду возглавляет Михаилс Коневс.