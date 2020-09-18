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«Арсенал» может сыграть с «Ливерпулем», «Челси» — с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка Лиги

«Арсенал» может сыграть с «Ливерпулем», «Челси» — с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка Лиги
Футбол / Англия 0

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги. На данной стадии между собой могут встретиться сразу четыре топ-клуба Премьер-Лиги: «Арсенал» — с «Ливерпулем» и «Челси» — с «Тоттенхэм Хотспур».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

«Линкольн Сити»/«Ливерпуль» – «Лестер Сити»/«Арсенал»
«Миллуолл»/«Бёрнли» – «Манчестер Сити»/«Борнмут»
«Вест Бромвич Альбион»/«Брентфорд» – «Фулхэм»/«Шеффилд Уэнсдей»
«Флитвуд Таун»/«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед»/«Халл Сити»
«Бристоль Сити»/«Астон Вилла» – «Сток Сити»/«Джиллингем»
«Лейтон Ориент»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»/«Барнсли»
«Ньюпорт»/«Уотфорд» – «Моркэм»/«Ньюкасл Юнайтед»
«Престон»/«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лутон»/«Манчестер Юнайтед».

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