«Арсенал» может сыграть с «Ливерпулем», «Челси» — с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги. На данной стадии между собой могут встретиться сразу четыре топ-клуба Премьер-Лиги: «Арсенал» — с «Ливерпулем» и «Челси» — с «Тоттенхэм Хотспур».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

«Линкольн Сити»/«Ливерпуль» – «Лестер Сити»/«Арсенал»

«Миллуолл»/«Бёрнли» – «Манчестер Сити»/«Борнмут»

«Вест Бромвич Альбион»/«Брентфорд» – «Фулхэм»/«Шеффилд Уэнсдей»

«Флитвуд Таун»/«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед»/«Халл Сити»

«Бристоль Сити»/«Астон Вилла» – «Сток Сити»/«Джиллингем»

«Лейтон Ориент»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»/«Барнсли»

«Ньюпорт»/«Уотфорд» – «Моркэм»/«Ньюкасл Юнайтед»

«Престон»/«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лутон»/«Манчестер Юнайтед».