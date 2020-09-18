Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Глушенкова выявлен разрыв «крестов». Игроку «Спартака» предстоит повторное обследование

У Глушенкова выявлен разрыв «крестов». Игроку «Спартака» предстоит повторное обследование
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Как стало известно «Чемпионату», по итогам процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 21-летнего футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время Максим пройдёт повторное обследование. При этом у него пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).

Ранее портал Metaratings сообщил, что у Глушенкова подозрение на травму «крестов».

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

Жена Кокорина призналась, что переболела коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020