У Глушенкова выявлен разрыв «крестов». Игроку «Спартака» предстоит повторное обследование

Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы.



Как стало известно «Чемпионату», по итогам процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 21-летнего футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время Максим пройдёт повторное обследование. При этом у него пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).



Ранее портал Metaratings сообщил, что у Глушенкова подозрение на травму «крестов».



Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

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