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Уткин: Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в чемпионате России

Уткин: Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в чемпионате России
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поражении «Спартака» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«Дерби даёт полное представление о том, чем отличаются стратегия и тактика. Вот ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии. «Спартак» много лет принимает только тактические решения, там ничего накопленного почти не осталось.

Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я так допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить. В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Джикия – он не делает результат», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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