Гонсало Игуаин стал игроком клуба «Интер Майами»

Бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин подписал контракт с клубом «Интер Майами». Команда из Америки объявила об этом в своём «твиттере» и сопроводила анонс приветственным роликом.
«Без лишних слов… Добро пожаловать в «Интер Майами», Гонсало Игуаин!» — написали представители клуба.
17 сентября «Ювентус» и Игуаин расторгли контакт по обоюдному согласию. Гонсало перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Нападающий выступал за «Ювентус» с 2016 года. 32-летний форвард провёл 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач.
«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Команда является дебютантом МЛС. В текущем розыгрыше клуб набрал всего 8 очков за 11 туров и занимает последнее место в Восточной конференции.
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