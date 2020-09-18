Гонсало Игуаин стал игроком клуба «Интер Майами»

Бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин подписал контракт с клубом «Интер Майами». Команда из Америки объявила об этом в своём «твиттере» и сопроводила анонс приветственным роликом.



«Без лишних слов… Добро пожаловать в «Интер Майами», Гонсало Игуаин!» — написали представители клуба.



17 сентября «Ювентус» и Игуаин расторгли контакт по обоюдному согласию. Гонсало перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Нападающий выступал за «Ювентус» с 2016 года. 32-летний форвард провёл 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач.

«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Команда является дебютантом МЛС. В текущем розыгрыше клуб набрал всего 8 очков за 11 туров и занимает последнее место в Восточной конференции.