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Тьяго Алькантара: был поражен тем, как люди в Ливерпуле живут футболом

Тьяго Алькантара: был поражен тем, как люди в Ливерпуле живут футболом
Футбол / Англия 0

Новичок «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал переход в стан мерсисайдцев.

«Когда „Бавария“ играла с „Ливерпулем“ в 1/8 финала Лиги чемпионов, я посетил „Энфилд“ во второй раз. Было потрясающе сыграть тут. В первый раз я был здесь, когда мне было пять или шесть лет. Мой отец играл за „Сельту“ в матче Кубка УЕФА с „Ливерпулем“.

Никогда не болел за многие клубы одновременно, я был просто фанатом футбола. Но я был поражён тем, как люди в Ливерпуле живут футболом. Это стало для меня шоком», — приводит слова Алькантары пресс-служба „Ливерпуля“.

Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

«Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары
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