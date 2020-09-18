ФИФА разрешила сыгравшим один матч игрокам менять сборную

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменение в правило при смене футбольного гражданства, сообщает журналист Пирс Эдварс в своём «твиттере».

Конгресс ФИФА одобрил правило, разрешающее игрокам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную сборную, выступать за другую сборную. Если этот матч был в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций, сменить команду не получится. Новое правило вступит в силу в следующем месяце.

До сегодняшнего дня игроки не могли выступать за вторую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую национальную команду. ФИФА предлагала позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за вторую.