ФИФА разрешила сыгравшим один матч игрокам менять сборную
Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменение в правило при смене футбольного гражданства, сообщает журналист Пирс Эдварс в своём «твиттере».
Конгресс ФИФА одобрил правило, разрешающее игрокам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную сборную, выступать за другую сборную. Если этот матч был в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций, сменить команду не получится. Новое правило вступит в силу в следующем месяце.
До сегодняшнего дня игроки не могли выступать за вторую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую национальную команду. ФИФА предлагала позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за вторую.
ФИФА планирует изменения в правилах при смене футбольного гражданства
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