Клопп — о Тьяго: счастлив, что этот замечательный человек перешёл в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от перехода полузащитника Тьяго Алькантары из «Баварии» в мерсисайдский клуб.



«Это здорово. Я очень рад, что наконец-то всё получилось и мы смогли это сделать. Мечтать о таком футболисте в составе — это уже радость. Но когда мы вышли на контакт с Тьяго, то поняли, что ему нравится наш проект. Это было действительно приятно. Я узнавал всё больше и больше о нём как о человеке. Так что я действительно счастлив, что этот замечательный человек присоединился к нам. Это хорошо не только по футбольным, но и по всем прочим причинам. Я счастлив», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.