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«Локомотив» Тб: посвящаем победу над «Динамо» героям, борющимся за единство Грузии

«Локомотив» Тб: посвящаем победу над «Динамо» героям, борющимся за единство Грузии
Футбол / Лига Европы 0

«Локомотив» Тбилиси посвятил победу в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с московским «Динамо» (2:1) «героям, борющимся за единство Грузии».

«За нашу страну, за каждого из вас. Мы посвящаем эту победу героям, которые борются за единство страны», — говорится в тбилисского клуба в «Фейсбуке».

Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.

Тренер «Локомотива» Тб: одержали небольшую победу, но осчастливили грузинский народ
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