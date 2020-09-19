«Локомотив» Тб: посвящаем победу над «Динамо» героям, борющимся за единство Грузии

«Локомотив» Тбилиси посвятил победу в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с московским «Динамо» (2:1) «героям, борющимся за единство Грузии».



«За нашу страну, за каждого из вас. Мы посвящаем эту победу героям, которые борются за единство страны», — говорится в тбилисского клуба в «Фейсбуке».

Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.