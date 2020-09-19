Артета – о продлении Обамеянга: «Арсенал» такой же большой клуб, как «Барселона» и «Интер»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии игры 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» ответил на вопросы журналистов, касающиеся продления контракта с 31-летним нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Я думаю, что главная причина, по которой Обамеянг остаётся с нами, заключается в том, что у нас потрясающая футбольная команда. В «Арсенале» работают фантастические люди, и он чувствует любовь фанатов.

Как тренер, я выполнил свою часть работы, рассказав о целях клуба и объяснив ему, насколько важным игроком «Арсенала» он будет. Вот и всё.

Отвечая на вопрос об интересе со стороны «Барсы» и «Интера», Артета добавил: «Наш клуб такой же большой, как и эти команды. Футбольный клуб – всегда самое важное. Это олицетворение того, к чему мы стремимся и чего можем достичь в будущем. Мы должны убедиться, что наши игроки верят в наш проект», — приводит слова Артеты Sky Sports.

19 сентября «Арсенал» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск.