Сборная Бразилии вызвала 23 игрока для подготовки к матчам с Боливией и Перу

Сборная Бразилии объявила о вызове 23 игроков для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 со сборными Боливии и Перу. Об этом сообщает пресс-служба сборной в «Инстаграме».
Были вызваны следующие игроки:
Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Вевертон («Палмейрас»), Сантос («Атлетико Паранаэнсе»).
Защитники: Данило («Ювентус»), Менино («Палмейрас»), Лоди («Атлетико Мадрид»), Теллес («Порту»), Тьяго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Фелипе («Атлетико Мадрид»), Родриго Кайо («Фламенго»).
Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруно Гимараеш («Лион»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Рибейро («Фламенго»), Эвертон («Бенфика»), Коутиньо («Барселона»).
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Ман Сити»), Родриго («Реал Мадрид»), Фирмино («Ливерпуль») и Ришарлисон («Эвертон»).
Игра с Боливией состоится 9 октября, а 13 октября — с Перу.
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