Сборная Бразилии вызвала 23 игрока для подготовки к матчам с Боливией и Перу

Сборная Бразилии объявила о вызове 23 игроков для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 со сборными Боливии и Перу. Об этом сообщает пресс-служба сборной в «Инстаграме».

Были вызваны следующие игроки:



Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Вевертон («Палмейрас»), Сантос («Атлетико Паранаэнсе»).



Защитники: Данило («Ювентус»), Менино («Палмейрас»), Лоди («Атлетико Мадрид»), Теллес («Порту»), Тьяго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Фелипе («Атлетико Мадрид»), Родриго Кайо («Фламенго»).



Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруно Гимараеш («Лион»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Рибейро («Фламенго»), Эвертон («Бенфика»), Коутиньо («Барселона»).



Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Ман Сити»), Родриго («Реал Мадрид»), Фирмино («Ливерпуль») и Ришарлисон («Эвертон»).



Игра с Боливией состоится 9 октября, а 13 октября — с Перу.