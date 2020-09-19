Криштиану Роналду получил приз от IFFHS за 2019 год

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017, 2019) в 5-й раз за карьеру вручили приз от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом форвард сообщил в своём «инстаграме».

«Счастлив выиграть награду IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019!» — гласит подпись к публикации.

Публикация доступна в «Инстаграме» Криштиану Роналду.

Награда IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer вручается лучшему бомбардиру международных и еврокубковых соревнований на протяжении календарного года. Португалец в 5-й раз стал обладателем данного приза, тогда как у ближайшего преследователя их лишь две. Эта награда наконец-то была вручен после того, как в течение 2019 года Роналду забил в общей сложности 21 гол за сборную Португалии и «Ювентус» в Лиге чемпионов.