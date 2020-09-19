Тьяго Алькантара: Коутиньо и Хаби Алонсо помогли мне с переходом в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в английский клуб из «Баварии».
«Ливерпуль» — прекрасный клуб. Но меня волновал и семейный, жизненный аспект — какой это город, куда сходить… Такие люди, как Филиппе Коутиньо и Хаби Алонсо, очень помогли мне сделать последний шаг.
По правде говоря, было трудно принять решение, потому что в «Баварии» я был семь лет. С первого и до последнего дня испытывал удовольствие от клуба, людей, города. Было действительно сложно покинуть Мюнхен, но в конце концов переехал в Ливерпуль", — цитирует Алькантару пресс-служба клуба.
Тьяго — воспитанник «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.
- 19 сентября 2020
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