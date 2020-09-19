«Эвертон» разгромил «Вест Бромвич», Калверт-Льюин оформил хет-трик

19 сентября во втором туре английской Премьер-лиги «Эвертон» со счётом 5:2 разгромил «Вест Бромвич». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада Майка Дина.
На 10-й минуте Грэйди Диангана вывел гостей вперёд. На 31-й Доминик Калверт-Льюин воспользовался нерасторопностью защиты и сравнял счёт. На 45-й минуте Хамес Родригес забил дебютный мяч за «Эвертон». Полузащитник получил мяч в непосредственной близости от штрафной площади соперника и неотразимо пробил низом в дальний угол.
Практически сразу защитник Киран Гиббз получил прямую красную карточку за отмашку. После свистка на перерыв главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вступил в перепалку с главным арбитром встречи Майком Дином. Рефери наградил специалиста красной карточкой за неспортивное поведение.
После перерыва Матеус Перейра сравнял счёт на 47-й минуте матча. На 54-й Майкл Кин вновь вывел «Эвертон» вперёд. А затем Калверт-Льюин, забив два мяча, установил окончательный счёт.
- 19 сентября 2020
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