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Куликов: переход Миранчука в «Аталанту» мотивирует и других игроков «Локомотива»

Куликов: переход Миранчука в «Аталанту» мотивирует и других игроков «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов признался, что хотел бы попробовать силы в чемпионате Англии.

«Слежу за чемпионатом Англии. Симпатизирую «Манчестер Юнайтед», но команды, за которую бы болел, нет. Конечно, хотел бы поиграть в Англии. Хотелось бы топ-клуб, но вообще, команда значения не имеет. Вот Лёша Миранчук уехал в Италию, и это очень круто. Его переход мотивирует и нас. Лёха — молодец! Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Куликова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 2 сентября Алексей Миранчук подписал контракт с клубом из Бергамо «Аталанта». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского полузащитника € 14,5 млн.

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