Хинкель: «Спартак» играет по системе, очень похожей на ту, что создал Конте в «Интере»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель сравнил тактику красно-белых с тактикой миланского «Интера», руководимого Антонио Конте.

«Когда матч „Севилья“ — »Интер" в финале Лиги Европы закончился, Тедеско не переставал спрашивать меня, в чём секрет испанской команды. Мы в «Спартаке» играем по системе, очень похожей на систему Конте в «Интере». У нас есть три центральных защитника, скорость на флангах, давление, очень похожее на то, что создаёт «Интер». Увидеть, как «Севилья» обыграла техничную команду Конте, было потрясающе", — цитирует Хинкеля Sevilla.abc.es.

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германии) и завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.