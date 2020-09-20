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«Монако» без Головина проиграл «Ренну», пропустив два гола в концовке

«Монако» без Головина проиграл «Ренну», пропустив два гола в концовке
Футбол / Франция 0

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Ренн» переиграл «Монако». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, однако в концовке матча «Ренн» забил два гола — на 81-й минуте отличился Стивен Н'Зонзи с передачи Адриена Трюффера, а в добавленное время забил уже сам Трюффер.

Полузащитник «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал. Россиянин получил травму во время матча 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0) и был заменён на 16-й минуте. В ближайшие дни Головин должен приступить к беговой работе, его восстановление идёт по плану.

«Ренн» набрал в 4 матчах 10 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Монако» (7) занимает пятое место.

Франция - Лига 1. 4-й тур
19 сентября 2020, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 28'   1:1 Н'Зонзи – 81'   2:1 Трюффер – 90+2'
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