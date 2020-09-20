Защитник «Барселоны» Семеду близок к переходу в «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» близок к приобретению защитника «Барселоны» Нелсона Семеду, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По информации источника, 19 сентября «волки» сделали новое предложение каталонцам о покупке игрока и оно было принято. Сообщается, что условия личного контракта португальца с английским клубом также скоро будут согласованы. По информации Романо, в ближайшие часы Семеду будет продан в «Вулверхэмптон», а полузащитник Артуро Видаль — в «Интер».
26-летний защитник перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В сезоне-2019/2020 португалец провёл на поле 40 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и шести результативных передач.
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- 20 сентября 2020
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