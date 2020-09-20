Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аджоев: «Арсенал» не имел права не выиграть сегодня у «Сочи»

Аджоев: «Арсенал» не имел права не выиграть сегодня у «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи». На своём поле «Арсенал» выиграл со счетом 3:2.

«Получилась очень яркая игра, которая наверняка понравилась болельщикам. Команды много атаковали, старались созидать, отсюда и такое количество голов. Конечно, победа далась непросто, но от этого она только ценнее. Ребята показали, что у них характер. И при счете 0:1, и когда позволили сопернику сравнять счёт во втором тайме, все мысли все равно были только о победе.

Особенно приятно добиваться такого результата в прекрасной атмосфере, которую создали наши болельщики на стадионе, на следующий день после праздника Дня оружейника. Для Тулы это знаковое событие ещё и потому, что сейчас отмечается 640 лет со дня победы в Куликовской битве. Не выиграть сегодня мы не имели права", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу», Ткачёв оформил дубль
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020