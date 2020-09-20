Александр Беленов: надеюсь, руководство республики не бросит «Уфу»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал проигрыш команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1), а также выразил надежду на усиление состава.

«Что привело к проигрышу? ЦСКА забил гол, мы — нет. А если конкретно, в атаке у нас не получилось создать проблемы ЦСКА. Мы знаем, как „армейцы“ умеют играть в быструю атаку. Мы дали им это делать.

«Уфа» много пропускает? Можно открыть программку матча и посмотреть, кто у нас ушёл и кто пришёл. Не секрет, что нам нужны игроки хорошего уровня, нам нужно пополнение в команде, одной молодёжью тяжело играть. Надеемся, руководство республики нас не бросит и будут у нас новые игроки, чтобы мы достойно выглядели", — сказал Беленов в эфире телеканала «Матч Премьер».