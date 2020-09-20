Федотов: после 2:3 «Сочи» не останавливался. Были близки к тому, чтобы уйти от поражения

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче с тульским «Арсеналом» (2:3).

«Мы не останавливались. После 2:3 играли и создавали моменты. Были близки к тому, чтобы уйти от поражения», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 10-й минуте главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Через 10 минут хавбек тульской команды Сергей Ткачёв сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Эванс Кангва вывел «Арсенал» вперёд. На 65-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля вновь сравнял счёт. Через 6 минут Ткачёв, оформив дубль, установил итоговый счёт.