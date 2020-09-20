Газизов: почему Кокорин не играл с «Рубином»? Это вопрос к тренерскому штабу

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал неучастие нападающего московского клуба Александра Кокорина в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги с казанским «Рубином» (2:0).

«Что касается Кокорина, то вопрос больше к тренерскому штабу. В такую игру войти сложно, замена была в планах, но красная карточка внесла свои коррективы», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Набрав 17 очков, красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» (17) лишь по разнице мячей. В 9-м туре «Спартак» на выезде 26 сентября сыграет с «Тамбовом».