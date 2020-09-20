Кутепов мог перейти из «Спартака» в «Динамо», Федун отказался продавать игрока

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова после того, как клуб покинул Тони Шуньич. Однако «Спартак» и лично владелец клуба Леонид Федун отказались продавать футболиста.

Сообщалось, что у защитника есть два варианта продолжения карьеры — аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.



Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.