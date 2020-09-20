Кутепов мог перейти из «Спартака» в «Динамо», Федун отказался продавать игрока
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова после того, как клуб покинул Тони Шуньич. Однако «Спартак» и лично владелец клуба Леонид Федун отказались продавать футболиста.
Сообщалось, что у защитника есть два варианта продолжения карьеры — аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.
- 20 сентября 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55
Партнерский контент