«Локомотив» обыграл «Тамбов» благодаря голу Смолова

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный).

Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.

Таким образом, «железнодорожники» прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ. «Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте.

В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 27 сентября. «Тамбов» дома 26 сентября встретится со «Спартаком».