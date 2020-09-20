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«Локомотив» обыграл «Тамбов» благодаря голу Смолова

«Локомотив» обыграл «Тамбов» благодаря голу Смолова
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный).

Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.

Таким образом, «железнодорожники» прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ. «Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте.

В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 27 сентября. «Тамбов» дома 26 сентября встретится со «Спартаком».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Смолов – 7'
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