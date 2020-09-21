Максименко стоял стеной, Маслова удалили, Слуцкий негодовал. Лучшие фото победы «Спартака»

20 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Футболисты московского «Спартака» лишь один раз попали в створ ворот казанского «Рубина». Произошло это на 4-й минуте, когда гол забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Второй раз мяч оказался в воротах казанцев в результате автогола защитника Михаила Меркулова.



«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (17).

Лучшие кадры с матча «Рубин» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.