Максименко стоял стеной, Маслова удалили, Слуцкий негодовал. Лучшие фото победы «Спартака»

20 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Футболисты московского «Спартака» лишь один раз попали в створ ворот казанского «Рубина». Произошло это на 4-й минуте, когда гол забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Второй раз мяч оказался в воротах казанцев в результате автогола защитника Михаила Меркулова.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (17).
Лучшие кадры с матча «Рубин» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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