Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выбрал лучшего игрока Европы в настоящий момент.
В интервью «Р-Спорт» экс-нападающий назвал лучшим на континенте форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
21-летний Мбаппе начинал карьеру в составе «Монако», с которым стал чемпионом Франции и полуфиналистом Лиги чемпионов. В 2017 году Килиан перешёл в «Пари Сен-Жермен» за € 145 млн. В том же году игрока стали вызывать в сборную Франции. С национальной командой он в 2018 году стал победителем чемпионата мира, проходившего в России.
В составе «ПСЖ» Мбаппе к настоящему моменту трижды стал чемпионом Франции, по два раза выиграл Кубок страны и Кубок лиги, а также завоевал национальный Суперкубок. В минувшем сезоне команда также добралась до финала Лиги чемпионов.
- 21 сентября 2020
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