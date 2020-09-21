Защитник «Барселоны» Ваге перешёл в ПАОК на правах аренды

Греческий ПАОК оформил переход защитника испанской «Барселоны» Муссы Ваге, сообщается в официальном "твиттере" каталонского клуба.
Вчера, 20 сентября, 21-летний игрок был замечен в аэропорту Салоников. ПАОК форсировал переход, так как хочет успеть заявить Ваге для участия в Лиге чемпионов (дедлайн — 21 сентября). Клубу, принадлежащему российскому бизнесмену Ивану Саввиди, предстоит сыграть в квалификации турнира с «Краснодаром».
Мусса Ваге перешёл в «Барселону» из бельгийского «Эйпена» в 2019 году, за основную команду игрок провёл 4 матча. В сезоне-2019/2020 сенегалец выступал в аренде во французской «Ницце», сыграв в 4 матчах.
Завтра, 22 сентября, ПАОК проведёт матч с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Краснодаре. Начало — в 22:00 мск.
- 21 сентября 2020
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