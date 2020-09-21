Стал известен состав сборной Украины на матчи с Францией, Германией и Испанией

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на товарищеский матч с командой Франции, а также встречи Лиги наций со сборными Германии и Испании.
Матч Франция — Украина состоится 7 октября в Сен-Дени. Матчи украинцев с Германией и Испанией пройдут в Киеве 10 и 13 октября соответственно.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо» Киев).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтёр»), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба — «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия ), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтёр»), Владислав Супряга («Динамо» Киев).
Резерв: Роман Безус («Гент», Бельгия).
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