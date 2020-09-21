Нападающий ПАОКа перешёл в «Кёльн» перед матчем с «Краснодаром»

Пресс-служба «Кёльна» на официальном сайте объявила о переходе нападающего ПАОКа Димитриса Лимниоса.

Сумма трансфера составила € 3,3 млн. Футболист подписал с немецким клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года.

Лимниос перешёл в ПАОК летом 2017 года из «Атромитоса» за € 1,2 млн. В прошлом сезоне 22-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Греции (27 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.

Напомним, ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с «Краснодаром». Первый матч состоится 22 сентября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 22:00 вск. Ответный матч пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в греческих Салониках.