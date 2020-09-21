Аршавин — об отставке Гунько: в «Химках» от результатов вообще ничего не зависит

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об отставке Дмитрия Гунько с поста главного тренера «Химок», а также поделился ожиданиями от матча «Краснодара» в отборочном раунде ЛЧ с ПАОКом.



«Нужно ли подавать в отставку после таких проигрышей, как 2:7 в Краснодаре? Не знаю, мы «Луч» обыгрывали — 7:1, 9:1, но Павлов как был во Владивостоке, так и оставался. Его это не смущало. В «Химках» от результатов вообще ничего не зависит. Там зависит от того, как быстро сменяется начальство в Московской области. Так же быстро идут и смены тренеров. Команда остаётся недоукомплектованной. Видел их товарищеский матч со сборной 2001 года Александра Кержакова, они сыграли 5:5. Так что 7:2 для них нормально.



В обороне „Химок“ нет крепости, недаром пропускают так много. Можно только ждать такого же волшебного переворота, который случился с «Тамбовом» в прошлом году. Может быть, с новым тренером с «Химками» произойдет то же самое», — сказал Аршавин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Сергей Юран: возвращение в «Химки»? Всё возможно