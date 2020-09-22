Форвард ЦСКА Чидера Эджуке впервые получил вызов в сборную Нигерии

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке впервые вызван в состав национальной команды Нигерии.

9 октября сборной Нигерии предстоит провести товарищеский матч с Австрией, а через 4 дня команда сыграет с Тунисом. Также в заявку попал экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который сейчас защищает цвета «Аль-Насра».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Федерации футбола Нигерии.

Напомним, Чидера Эджуке подписал с ЦСКА контракт на четыре года. Год назад нападающий перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне чемпионата России Эджуке принял участие в трёх матчах, в которых забил 1 гол. На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков.