Вратарь БАТЭ – о протестах: когда жёстко избивают людей, на это просто невозможно смотреть

Вратарь белорусского БАТЭ Денис Щербицкий назвал причины, по которым решил принять участие в видеообращении футболистов против насилия в Беларуси.
«Кто небезразличен к этой ситуации – высказался в видео. Кто хотел, тот свою точку зрения донес. Понятно, что тяжело, когда вот такое в стране творится. Понятно, что тяжело думать о футболе. Но всё равно надо до конца оставаться профессионалом. Все-таки это твоя работа.
Почему решил участвовать в этом видеообращении? Ну как можно на это смотреть? Когда жёстко избивают людей, на это просто невозможно смотреть. Поэтому и записал видео», – цитирует Щербицкого Tribuna.com.
Ранее, 93 белорусских футболиста записали видеообращение, в котором призвали остановить насилие в Беларуси. Напомним, что в стране по-прежнему продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов.
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