Альваро Мората прибыл в Италию для завершения оформления аренды в «Ювентус»

27-летний испанский форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората прибыл в туринский аэропорт «Каселле» для завершение перехода на правах аренды в «Ювентус», информирует журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.
Сообщается, что медицинское обследование и подписание контракта состоятся сегодня, 22 сентября.
Фото: gianlucadimarzio.com
Фото: gianlucadimarzio.com
Ранее стало известно, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Через год «Ювентус» сможет выкупить трансфер форварда за € 45 млн.
Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. За этот период он провёл за туринский клуб 93 встречи во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 18 результативными передачами.
Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
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