Защитник «Ахмата» Ненахов: по многим показателям мы превзошли «Динамо»

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал итог матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча прошла в Москве накануне, 21 сентября, и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.



«Понятно, что результат отрицательный, никого он в «Ахмате» не устроил, но, если не смотреть на счёт, считаю, что мы сыграли неплохой матч. Более того, и по моментам, и по многим другим показателям «Ахмат» превзошёл соперника. Забей мы один из голевых эпизодов, скорее всего, итог встречи был бы другим. Ничего страшного не произошло, будем работать и двигаться дальше», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



По версии портала Whoscored, 21-летний Ненахов стал лучшим игроком в составе «Ахмата», получив оценку 7,5 балла.

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