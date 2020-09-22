«Манчестер Юнайтед» хочет взять Дембеле в аренду, «Барселона» настаивает на продаже

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Барселону» о переходе нападающего Усмана Дембеле, сообщает Daily Record.

По информации источника, англичане хотят оформить договор аренды, однако каталонцы согласны лишь на полноценную продажу. Сине-гранатовые оценивают 23-летнего француза в € 100 млн, допуская, что «Манчестер Юнайтед» выкупит Дембеле после годичной аренды.

Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. По информации СМИ, француз также входит в список интересов «Ливерпуля».

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.