«Манчестер Юнайтед» хочет взять Дембеле в аренду, «Барселона» настаивает на продаже
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Барселону» о переходе нападающего Усмана Дембеле, сообщает Daily Record.
По информации источника, англичане хотят оформить договор аренды, однако каталонцы согласны лишь на полноценную продажу. Сине-гранатовые оценивают 23-летнего француза в € 100 млн, допуская, что «Манчестер Юнайтед» выкупит Дембеле после годичной аренды.
Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. По информации СМИ, француз также входит в список интересов «Ливерпуля».
Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.
«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»
- 22 сентября 2020
-
15:00
-
14:49
-
14:36
-
14:35
-
14:23
-
13:58
-
13:55
-
13:42
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:55
-
12:49
-
12:46
-
12:30
-
12:14
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:48
-
10:48
-
10:31
-
10:20
-
10:19
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:30
-
07:08
Партнерский контент