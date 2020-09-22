Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» отдал полузащитника Ковалёва в аренду «Балтике»

«Ростов» отдал полузащитника Ковалёва в аренду «Балтике»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» в своём официальном «инстаграме» объявил о переходе полузащитника Константина Ковалёва в «Балтику».

20-летний российский футболист присоединился к калининградскому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«Мы желаем Константину хорошей игры в «Балтике» и ждём возвращения в «Ростов»!» — говорится в сообщении жёлто-синих.

Ковалёв перешёл в «Ростов» минувшим летом. В составе команды полузащитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену в матче 3-го тура с «Динамо» (0:2) и проведя на поле 3 минуты. В остальных встречах вплоть до 7-го тура Константин оставался на скамейке запасных.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, если пройдёт «Маккаби»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020