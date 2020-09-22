«Ростов» отдал полузащитника Ковалёва в аренду «Балтике»
«Ростов» в своём официальном «инстаграме» объявил о переходе полузащитника Константина Ковалёва в «Балтику».
20-летний российский футболист присоединился к калининградскому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.
«Мы желаем Константину хорошей игры в «Балтике» и ждём возвращения в «Ростов»!» — говорится в сообщении жёлто-синих.
Ковалёв перешёл в «Ростов» минувшим летом. В составе команды полузащитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену в матче 3-го тура с «Динамо» (0:2) и проведя на поле 3 минуты. В остальных встречах вплоть до 7-го тура Константин оставался на скамейке запасных.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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- 22 сентября 2020
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