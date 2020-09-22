Защитник «Атлетико» Хименес заразился коронавирусом
«Атлетико» на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.
По итогам тестирования футболистов и членов тренерского штаба «матрасников» инфекция была выявлена у защитника Хосе Марии Хименеса. Уругваец был помещён на карантин и в ближайшее время будет находиться дома.
27 сентября «Атлетико» проведёт первый матч в нынешнем сезоне. В 1-м туре испанской Примеры мадридский коллектив встретится на своём поле с «Гранадой». Матч пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
В прошлом сезоне подопечные Диего Симеоне заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов добрались до четвертьфинала, где уступили «РБ Лейпциг».
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