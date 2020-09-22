Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Атлетико» Хименес заразился коронавирусом

Защитник «Атлетико» Хименес заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

«Атлетико» на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.

По итогам тестирования футболистов и членов тренерского штаба «матрасников» инфекция была выявлена у защитника Хосе Марии Хименеса. Уругваец был помещён на карантин и в ближайшее время будет находиться дома.

27 сентября «Атлетико» проведёт первый матч в нынешнем сезоне. В 1-м туре испанской Примеры мадридский коллектив встретится на своём поле с «Гранадой». Матч пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В прошлом сезоне подопечные Диего Симеоне заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов добрались до четвертьфинала, где уступили «РБ Лейпциг».

Луис Суарес одной ногой в «Атлетико». Почему не в «Ювентусе»?
Неожиданный поворот в одном из главных трансферных сериалов года.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020