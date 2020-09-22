Актёр Петров — о «Стрельцове»: предъявил претензию режиссёру: «Почему сразу не позвонил?»

Актёр Александр Петров рассказал, как получил роль в фильме «Стрельцов», посвящённом легендарному футболисту московского «Торпедо» Эдуарду Стрельцову.
«Несколько лет назад на одном из сайтов прочитал, что планируется фильм «Стрельцов». В тот момент я удивился – почему до сих пор мне не позвонили? (Смеётся.) Когда уже познакомились с режиссёром Ильёй Учителем, сразу же предъявил большую претензию: «Почему ты сразу мне не позвонил? Почему я не жил с этим ощущением несколько лет?»
Отец ни разу так не реагировал на мои роли. Мы ехали с ним в машине, была спокойная атмосфера, он спрашивает: «Как дела?» Отвечаю: «Нормально, вот утвердили на фильм «Стрельцов». Бала такая пауза, затем он говорит: «Хорошее будет кино, хорошее», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 22 сентября 2020
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