Усман Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль» на правах аренды
«Ливерпуль» проявлял интерес к французскому нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, но трансфер не состоялся из-за отказа футболиста, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, английский клуб хотел арендовать форварда, но француз предпочёл остаться в «Барселоне». «Манчестер Юнайтед» также не делал предложение по Дембеле, так как он не хочет никуда уходить.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
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