Женская сборная России разгромила Эстонию в матче отбора Евро

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы женская сборная России встречалась с национальной командой Эстонии. Встреча прошла в Юрмале (Латвия) и завершилась победой российской команды со счётом 3:0.



Голы за сборную России забили Дарья Яковлева, Наталья Машина и Нелли Коровкина. Таким образом, команда Елены Фоминой набрала 12 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице группы А. Лидером группы является сборная Нидерландов, в 7 матчах набравшая 21 очко.



9 победителей групп и 3 лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. 6 худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.