Президент «Урала» — о голе Дзюбы: вся страна видела офсайд, кроме судьи. Это предвзятость

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вердикт РФС о том, что гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского клуба в матче 8-го тура РПЛ был засчитан неверно.



«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменён. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасёва и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что всё хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно.



Матюнин – он и есть Матюнин! Когда мы с «Рубином» играли, он и там искал с Сухим какие-то два сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин — нет. Вот это предвзятость. Моё мнение, конечно, может быть ошибочно.



Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.



Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это всё. Самое главное, когда с судьями говоришь — им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены всё видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют», — приводит слова Иванова Sport24.

Дзюба — о голе в ворота «Урала»: VAR не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе»