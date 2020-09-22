Президент «Урала» — о голе Дзюбы: вся страна видела офсайд, кроме судьи. Это предвзятость

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вердикт РФС о том, что гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского клуба в матче 8-го тура РПЛ был засчитан неверно.
«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменён. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасёва и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что всё хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно.
Матюнин – он и есть Матюнин! Когда мы с «Рубином» играли, он и там искал с Сухим какие-то два сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин — нет. Вот это предвзятость. Моё мнение, конечно, может быть ошибочно.
Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.
Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это всё. Самое главное, когда с судьями говоришь — им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены всё видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют», — приводит слова Иванова Sport24.
- 22 сентября 2020
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