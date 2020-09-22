Марио Балотелли ведёт переговоры с «Дженоа»

Бывший нападающий «Брешии» Марио Балотелли может перейти в «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, футболист был предложен клубу его агентом Мино Райолой. В «Дженоа» проявили заинтересованность и начали вести переговоры об условиях личного контракта с Балотелли. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых забил 5 голов, а также получил 9 жёлтых и 1 красную карточки. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.
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