РФС отказал «Спартаку» в отмене наказания Федуна

В Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение по апелляции «Спартака», который пытался добиться отмены штрафа, наложенного на владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

«Отказать в удовлетворении жалобы председателя совета директоров АО „ФК “Спартак-Москва» г. Москва Федуна Л.А. на решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года. Оставить решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года в силе", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два одиннадцатиметровых, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.