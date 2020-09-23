Судейская комиссия РФС: Карпов не фолил на Ларссоне в начале матча ЦСКА — «Спартак»

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза.



В начале матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (3:1) главный арбитр Сергей Карасёв зафиксировал нарушение вблизи штрафной площади хозяев после единоборства защитника Вадима Карпова с форвардом Джорданом Ларссоном. Игрок «армейцев» был наказан жёлтой карточкой. Однако комиссия не усмотрела фола в этом эпизоде.



«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Джордан Ларссон падает вблизи штрафной площади ЦСКА после лёгкого физического контакта в районе плеча. По мнению членов комиссии, нападающий сам инициирует данный контакт с защитником и, почувствовав на себе противодействие защитника, неестественно падает на газон после него. Нарушения правил в ногах при этом нет, поэтому судье следовало продолжить игру. Это соответствовало бы требованиям департамента судейства, критериально оценивающим данный тип единоборств как выполненные в рамках правил игры», — заявил Николай Левников.

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