«Спартак» интересуется защитником «Бенфики» Таварешем

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Бенфики» Томаш Тавареш входит в список интересов московского «Спартака».



Красно-белые рассматривают 19-летнего португальского футболиста как одного из кандидатов на позицию правого флангового защитника.



Тавареш является воспитанником «Бенфики», а за основную команду «орлов» выступает с прошлого года. В сезоне-2019/2020 Томаш принял участие в 12 матчах португальской Примейры, в 9 из которых выходил на поле в стартовом составе, и получил 3 жёлтые карточки.



«Спартак», набрав 17 очков в восьми турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит», опережающий красно-белых по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает ЦСКА (16).

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