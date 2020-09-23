«Спартак» интересуется защитником «Бенфики» Таварешем
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Бенфики» Томаш Тавареш входит в список интересов московского «Спартака».
Красно-белые рассматривают 19-летнего португальского футболиста как одного из кандидатов на позицию правого флангового защитника.
Тавареш является воспитанником «Бенфики», а за основную команду «орлов» выступает с прошлого года. В сезоне-2019/2020 Томаш принял участие в 12 матчах португальской Примейры, в 9 из которых выходил на поле в стартовом составе, и получил 3 жёлтые карточки.
«Спартак», набрав 17 очков в восьми турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит», опережающий красно-белых по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает ЦСКА (16).
Манджукич — старый, Орье — скандальный. И оба хотят очень много денег. Оно нам надо?
Большие имена — большие сомнения.
- 23 сентября 2020
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