«Ливерпуль» — «Арсенал» начнут матч на 15 минут раньше из-за комендантского часа в Англии

Руководство английской Премьер-лиги перенесло время начала матча 3-го тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом» из-за комендантского часа в Англии, сообщает Daily Mail.
Изначально матч был запланирован на 20:15 по местному времени, но затем было принято решение о начале встречи в 20:00. Дело в том, что по новым правилам пабы и бары должны закрываться в 22:00. В связи с этим посетители заведений могли не досмотреть матч до конца. Болельщики выразили недовольство из-за такой перспективы, поэтому было решено пойти им навстречу.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится 28 сентября. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Арсенал», набрав в двух турах шесть очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (6) — на четвёртом месте.
- 23 сентября 2020
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