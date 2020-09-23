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«Ливерпуль» — «Арсенал» начнут матч на 15 минут раньше из-за комендантского часа в Англии

«Ливерпуль» — «Арсенал» начнут матч на 15 минут раньше из-за комендантского часа в Англии
Футбол / Англия 0

Руководство английской Премьер-лиги перенесло время начала матча 3-го тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом» из-за комендантского часа в Англии, сообщает Daily Mail.

Изначально матч был запланирован на 20:15 по местному времени, но затем было принято решение о начале встречи в 20:00. Дело в том, что по новым правилам пабы и бары должны закрываться в 22:00. В связи с этим посетители заведений могли не досмотреть матч до конца. Болельщики выразили недовольство из-за такой перспективы, поэтому было решено пойти им навстречу.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится 28 сентября. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Арсенал», набрав в двух турах шесть очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (6) — на четвёртом месте.

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